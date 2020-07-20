曾說想生1男1女　她淚問三浦春馬：不是要當一個好爸爸？

日本人氣男星三浦春馬18日被發現在住處自縊身亡，享年30歲，死訊震驚娛樂圈。三浦春馬生前多次訪台，曾擔任他活動主持的DJ阿娟，昨（19日）在臉書悲痛發文，3問她口中這位親切又沒架子的偶像，「不是還說希望成為一個好爸爸？」
三浦春馬去年來台宣傳新劇《TWO WEEKS》，戲中他首度升格演人父，透露未來想生1男1女，「我以後想成為有肩膀、可靠的爸爸，以及能在假日陪小朋友出去玩一整天的父親。」
對於三浦春馬驟逝，阿娟表示，自己沉澱了一天心情仍難平復，去年8月29日記者會的情景仍歷歷在目，「帶著多少人的羨慕，我有幸跟你同台，親切沒有架子，還有發自內心的誠懇，原來我一直在看的日劇男主角，人如其名，你真的是一個春天型的男孩，散發暖暖的氣息。」
阿娟悲問三浦春馬：「不是還說希望成為一個好爸爸？」「不是還說要繼續給我們好作品？」「不是還拍下了見面會的認證照？」不捨對方就這樣離開，阿娟邊看照片邊掉淚，「春馬你笑得那麼燦爛，我卻莫名的一直流眼淚，我明明是個漢子啊。」
「好捨不得，你就是一個發光體，在人生正好的30歲，卻選擇變成天上的一顆星」，阿娟祝福已在天堂的三浦春馬：「願你離苦得樂，謝謝那天永遠美好的回憶。」（編輯：楊穎軒）
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