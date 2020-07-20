愛到卡慘死！3星座超不易動真情　一心動「你就是唯一」

有些人很容易動心，只要別人對自己稍微好一點，就守不住自己的真心；有些人則剛好相反，無論對方付出再多，仍然無動於衷。而根據《星座好朋友》分析，12 星座當中，有「 5 大星座」超不容易動真情，一旦動心就會把你當作唯一，內心只容得下你一人。

該怎麼讓魔羯座動心是很多人都非常疑惑的問題，因為魔羯座似乎不太在乎感情，他們全心全意地打拼事業，根本沒多餘的時間跟心力去應付你，所以你的目的不能太明顯，最好用朋友的身分靠近魔羯座，有意無意付出你的好，慢慢推動魔羯座的心，一旦魔羯座為你動了心，他的第一順位將會從事業變成「你」。

▲ 3 星座不易動真情，一旦動心「你就是唯一」。（示意圖／取自pixabay）

金牛座的慢熱不是一天兩天的事了，要金牛座動心，你絕對不能心急，只有具備時間與耐心，才有動搖金牛座的可能。由於金牛不僅慢熱還很謹慎，不是你想靠近，他就會乖乖讓你靠近，因此唯有「日久見真情」才會動搖金牛座的心，而牛兒一旦動心了也會把你當作唯一。

天蠍座一向那麼極端，不動心的時候，你再怎麼努力他們也是無動於衷，不過一旦動心了，天蠍的整顆心都是屬於你。只是要天蠍座動心並不容易，你必須滿足很多條件才行，畢竟天蠍座天生缺乏安全感，加上疑心病超重，你的「真心」絕對是不可或缺的必需品。（編輯：許苡晴）

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星座好朋友