太催淚！《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物痛哭：感受母子連心

喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視率再創高峰，平均達2.84，持續穩坐戲劇冠軍寶座。收視高峰落在小鷗（黃姵嘉 飾）和外表相似她前夫秉信（許孟哲 飾）的鬍鬚姜相擁片段，網友也替小鷗感到難過，紛紛表示 「仙姑說過阿信已經了無牽掛了，小鷗要努力走出來啊！」、「小鷗趕快放下，接受發貴」。

▲收視高峰落在小鷗（黃姵嘉 飾）和外表相似她前夫秉信（許孟哲 飾）的鬍鬚姜相遇。（圖 / 公視提供）

即將要播出的第15集《我的婆婆》小鷗與發貴（張書偉 飾），兩人情感直線升溫，小鷗竟在酒後大膽向發貴提出一起睡的要求，到底兩人會擦出什麼樣的奇妙火花？而黃姵嘉也笑說：「小鷗跟發貴兩人從互看不順眼到現在的曖昧，中間累積了許多革命情感，小鷗提出這個要求，也算人生跨出了很大一步。」

▲黃姵嘉大膽提出，要求張書偉住下來一起睡。（圖 / 公視提供）

另一段戲被網友形容是「洋蔥爆擊」的是，飾演婆婆的鍾欣凌抱著過世的小兒子許孟哲留在家中的杯子，看著許孟哲為她準備好的一切心碎痛哭。鍾欣凌表示：「從進房間的那一刻就感受到濃厚的情緒，尤其在前面受了那麼多委屈後，看到死去的小兒子在家中留了一個位子給我，當下抱起杯子就像抱起阿信，感受到兩人的母子連心，被子女踢來踢去的委屈跟思念都在那一刻都得到釋放。」

▲許傑輝（左）在《我的婆婆》中深愛著鍾欣凌。（圖 / 公視提供）

而《我的婆婆》劇中深愛著鍾欣凌的一哥許傑輝也帶著她去居酒屋、青年旅館、保齡球館、逛百貨公司等行程療癒散心，讓觀眾大呼「一哥好暖」、「一哥跟彩香才是天生一對」。許傑輝也表示：「看到彩香被她的小孩這樣對待，一哥心裡面其實是很難受的，而且一哥對彩香是真愛，是『保護貼』的愛、是真正愛到心坎裡面的愛，所以總是想捍衛著彩香，不願她受到一點傷害。」