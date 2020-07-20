母利用女兒「最美小三」名氣到處騙錢　韓素希難過道歉

因出演《夫婦的世界》爆紅的演員韓素希，近期捲入媽媽詐騙案，她發文向受害者道歉，也提到父母在她5歲時就離異，自己是由奶奶帶大，年輕時以為幫忙還錢就能解決事情，未料助長媽媽惡習，導致債務越來越多，達到無法負擔的地步。韓素希的朋友也出面緩頰，透露她從小就討厭欠錢，希望大家不要因為對方母親的關係，過度追究韓素希。
一名網友在論壇以「《夫婦的世界》藝人媽媽詐欺」為題，揭露韓素希的媽媽在2015年10月至2016年8月期間，騙取爆料者千萬韓元，並在2016年9月失聯，決定報案時對方才願意出面，結果過去4年只還了30多萬；因為在電視上看到韓素希就會生氣，才決定公開此事。
韓素希昨發長文表示，父母在她5歲離婚，自己從小跟著奶奶長大，直到20歲才知道媽媽債務問題，基於她是奶奶的女兒，身為子女關係而盡力幫母親還債，結果出道後，才發現媽媽常以她的名義到處借錢不還，累積太多不知名的借據與金額，自己無法負擔。
她也說年幼時不懂判斷，只知道還錢就能解決事情，甚至期盼能因此跟媽媽重逢，結果卻害到更多人，對此深感抱歉。韓素希的朋友A在她該文底下留言，透露好友讀書時因為沒有父母，常被同學取笑，但她不以為意仍樂觀開朗，畢業典禮上只有奶奶跟奶奶朋友出席，不但不覺得丟臉，反而感到幸福。
A還說，韓素希自國中開始就很討厭欠錢，就算只是小點心也想花自己的錢請大家吃，即使現在吃飯，她仍主動表示「我來付」。此外，A曾因沒錢到啤酒屋打工，韓素希聽聞後身上只留10萬，把其餘存款122萬韓元（約台幣3.2萬）轉給自己，認為韓素希為人正直又善良，實在不忍見到她因媽媽關係被網友攻擊。
韓素希高中畢業後，帶著30萬韓元（約台幣8000元）獨自到首爾生活，為了湊足租金與保證金，每天到啤酒屋、咖啡廳打工之外，還身兼模特兒工作，直到今年出演《夫婦的世界》聲名大噪、成為廣告新寵兒。她多次受訪感謝奶奶，表示「奶奶是我的全部」，說奶奶是自己生活的動力，為了她會努力生活；在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，更因為當上「最美小三」成名，讓奶奶在醫院走路很有風，表示：「雖然微不足道，但似乎也盡到了孝道，感覺很好。」