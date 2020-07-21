老公女同事想一步登天　「高貴妃」手撕綠茶婊要她走人

《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，聚焦30歲女性所面臨的生活困境與痛點，其中在《如懿傳》飾演高貴妃的童瑤演出全職媽媽，因兒子參與同學慶生會，卻被惡意的反鎖在房，聽到兒子撕心裂肺的呼救聲，童瑤為母則剛，眼神流露出殺氣，將欺負自己兒子的媽媽拉進屋裡打得鼻青臉腫，絲毫不顧任何顏面，劇情大快人心引發網友共鳴，討論起「當媽的修行」以及「做媽媽有多不容易」，童瑤炸裂式演技也獲得網友一致好評。



▲童瑤在劇中霸氣十足。（圖 / WeTV提供） 童瑤在《三十而已》飾演的顧佳情商高，面對老公公司女同事想要一步登天，當公司的女主人，童瑤毅然決然地，對這位女同事開嗆，「不把心思放在工作上，而是去討好主管！」幾句話就把對方給震攝住，還主動把對方的離職信給寫好，讓她體面的走人，甚至多發兩個月的薪水給她，這段手撕綠茶婊的過程，沒有大吼大叫要對方辭職走人，網友說是完美處理老公身邊女生的SOP，簡直是人間過「綠」器。



▲江疏影臥病在床。（圖 / WeTV提供） 而江疏影在劇中角色王漫妮也是讓人心疼，罹患急性腎炎突然昏倒在家，若因不是恰巧與媽媽通話，可能就驟死在家，她醒來後發現一人臥病在床，也讓網友想起自己獨自在外打拼，下班一個人回家，若生病了，得獨自面對的淒涼，像極在大城市打拼的單身女性縮影。此外，她在劇中職業是櫃姐，拍攝前一個月實地考察櫃姐的生態，並與她們談話，才發現職場中的櫃姐個個精神抖擻，但踩了一整天的高跟鞋，回到家則是能放鬆就放鬆。



▲江疏影主演《三十而已》。（圖 / WeTV提供） 江疏影面對心機同事霸凌，偷搶客戶也不手軟，同事搶單而故意換掉她的唇膏，讓她意外的唇部過敏，江疏影帥氣地潑水回去警告她別有下回。而她在劇裡被媽媽逼得相親，卻遇到「空殼男」，佯裝自己認識很多業界大佬，其實這些人根本不認識他，江疏影心理有數，而拒絕對方，後來空殼男帶著新歡到江疏影工作的地方藉機羞辱，「就你這條件拒絕我，這傲氣是從哪來的，今個我可看得明白，感情是你賣得貴！」江疏影以一句，「我太貴了！你買不起！」展現女性自主的價值。



