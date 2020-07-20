三浦春馬葬禮低調結束　公司請求：別打擾他家人

日本男星三浦春馬本月18日過世，事發3天外界仍悲痛不已。今（20日）他公司「雅慕斯娛樂」再發聲明，表示葬禮已舉行，也考量到疫情關係，追思會舉辦與否待日後公告。
「雅慕斯娛樂」表示，三浦春馬是於7月18日的下午2點10分宣告死亡，享年30歲。公司說他國中開始加入雅慕斯，16年來為夢想認真打拚，總是盡全力投入每一個角色，是一位敬業且專業的好演員，相信他發光發熱的作品會永存大家心中。
三浦春馬真誠的態度深受大家喜愛，突如其來的死訊，讓公司上下難以接受，悲痛表示：「他是無人取代的夥伴。」雅慕斯也透露因遵循家屬意願，三浦的葬禮已低調結束；為了喜愛他的粉絲，將視情況舉辦追思會，詳情日後公告，同時呼籲媒體，不要去打擾三浦春馬的家人與親友、報導揣測性新聞。
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