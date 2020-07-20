八三夭暑假開唱　《想見你》夯歌成金曲遺珠：還是會難過

搖滾天團八三夭今日 (20) 舉辦記者會，號召歌迷於8月29日再次集結高雄巨蛋，更宣告當天要報復性加碼，將演唱會擴大升級成一整天的「嘉年華」活動，提到嘉賓人選，八三夭透露「滿震撼的！」

▲八三夭神曲《想見你想見你想見你》沒入圍金曲獎。（圖 / 記者朱永強攝）

日前31屆金曲獎公布入圍名單，

的《想見你想見你想見你》靠著戲劇《想見你》一起爆紅，卻成為此次金曲獎遺珠，阿璞在IG上抒發心情，卻被解讀為負面言論，對此他們表示，「大家都是拿很好的作品，面對這市場，大家都安慰我們，但還是會難過。我們沒有入圍金曲，但我們得到一首金曲，在大家心中成為金曲，比得獎更重要。」坦言這首歌也成為他們歌壇路上，最大的收穫。

▲八三夭有許多歌曲代表作。（圖 / 記者朱永強攝）

在疫情過後，首度舉辦演唱會，任賢齊、A-Lin、許瑋甯、瘦子E.SO、玖壹壹，在記者會上送上影片，獻聲力挺，被問到此次嘉賓人選，

表示預計有3、4組嘉賓，但還在處理中，「想讓大家有不一樣的感受，嘉賓應該會滿震撼的。」會擔心票房嗎？阿璞表示，從設計到文案，所有的東西大家都會參與，關心每個細節，「還是會擔心，但為了自己夢想打拚，希望大家來一波報復性看演唱會。」