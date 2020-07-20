「半澤直樹」被弄到發飆：加倍奉還　續集又有超狂金句！

以下有雷，慎入！

▲《半澤直樹2》首播開出漂亮收視率。（圖／翻攝TBS）

▲香川照之劇中自創新的座右銘，掀起討論。（圖／翻攝TBS）

日劇《半澤直樹》續集《半澤直樹2》等了7年，日本終於在昨晚（19日）正式開播，第一集半澤直樹（堺雅人 飾）尾聲再飆金句「以牙還牙，加倍奉還」，首播在關東地區創下22％收視率，成績比第一集的19.4％亮眼。本集除了半澤直樹金句，香川照之也自創座右銘「被施予恩惠的話，必定報恩」，該句也因此登上熱搜。《半澤2》第一集以半澤直樹被總公司「東京中央銀行」流放至「東京中央證券」揭開序幕，他帶領的「營業企劃部」談到一筆1500億的收購案，未料卻被總公司的證券營業部部長伊佐山泰二（市川猿之助 飾）搶走，半澤直樹收到下屬三木重行（角田晃廣 飾）的人事調動，才發現是副部長諸田祥一（池田成志 飾）暗中搞鬼。半澤直樹面對諸田無恥的行為，表示：「重要的不是在哪工作，而是怎麼去工作，客戶把自己的人生交給我們，他們的人生都掌握在我們手中。你賣掉的不是訊息，而是他們對我們的信任。」說完就對伊佐山說：「今天這筆帳，我一定會算清楚！」並撂下座右銘：「以牙還牙，加倍奉還！」保證會給對方好看。除了半澤直樹的名言，因被總公司提拔的大和田曉常務（香川照之 飾），為了感謝總裁中野渡謙（北大路欣也 飾），也自創名言：「被施予恩惠的話，必定回饋，這是報恩！」讓「報恩」2字與該劇同時登上熱搜，再創新話題。《半澤直樹2》首集加碼多播25分鐘，在關東地區創下22％超高收視率，第二集也確定加碼延長15分，令觀眾非常期待半澤直樹的復仇大戰。此外，《半澤直樹2》是否有望讓台灣觀眾同步追劇，電視台與影音平台皆表示努力洽談中。