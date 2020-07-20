《屍速列車2》上映5天賣1.4億　《角落夥伴》票房破4千萬

台灣新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸穩定，戲院陸續恢復觀影人潮，韓片《屍速列車2：感染半島》與日片《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》上映皆開出漂亮票房，吸金力非常驚人。
《屍速列車2：感染半島》本月15日台、韓同步上映，截至19日已達到1.4億票房，首週吸金力超越《屍速列車》當年的1億成績。韓國方面，該作也坐穩票房冠軍寶座，上映第4天時，觀影人次正式突破100萬，目前已累積180萬4050人次，人氣不容小覷。
除了韓國大片，由賈靜雯擔任中文配音的日本動畫《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》也在台上映，首週3日票房大賣1800萬，截至19日賣近4000萬，穩坐今年日本動畫電影票房冠軍寶座。台灣的票房成績也在日本電影界掀起討論，媒體更為此撰寫報導，描述在疫情嚴峻之際，《角落小夥伴電影版》仍然在台灣電影市場締造亮眼成績，十分震驚。
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