三浦春馬走了！福山雅治大悲無言　要粉絲為師弟做一件事

日本男星三浦春馬自縊身亡，30歲人生嘎然而止，不僅家人、粉絲哀慟，同屬「雅慕斯娛樂」的福山雅治也悲痛不已，他宣布原定19日要進行的直播活動順延，並喊話粉絲，盼大家繼續支持春馬、愛春馬的所有作品。
三浦春馬曾在《神探伽利略》特別篇演出少年版福山雅治的角色，9年前更在對方的廣播節目翻唱師兄的歌。福山雅治19日晚間在YouTube會員限定直播打破沉默：「我們AMUSE的夥伴，三浦春馬，離開了我們。雖然我正在談論這件事，但事情發生後，很多事情我自己也還沒搞清楚，非常混亂。」
「完全沒有真實感，還沒辦法面對他的死。」福山雅治透露，除了工作，自己私下也經常與三浦春馬互動，春馬不時會傳訊息給他，彼此也會相約吃飯，對方更曾到家裡作客，福山雅治誇春馬「是一位讓我感到非常自豪的師弟」。
福山雅治承諾直播企劃不會取消，「春馬一定不想給AMUSE的夥伴們添麻煩，他就是個細心、體貼又很棒的人。」福山雅治最後向粉絲呼籲：「他（三浦春馬）的歌曲、影像作品，還有之後要上映的電影，都是他曾努力活在這個世界上的證明，請你們繼續支持他、愛他的作品。」（編輯：楊穎軒）
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