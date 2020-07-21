3星座男如唐僧般「難撩」！就算貂蟬轉世他也無動於衷

幸福要靠自己爭取，喜歡一個人就要勇敢追求，畢竟有時候愛情錯過了就得等下輩子，與其後悔莫及，不如主動出擊。不過，根據《星座屋》分析，對於「 3 大星座男」採取主動攻勢並沒有用！他們就好像「唐僧」那樣，不僅難撩還很難追！即便是貂蟬轉世他們依然興致缺缺、無動於衷。

摩羯座

摩羯男是廣大男生中無慾無求的最佳代表，他們對周邊一切事物總是興致缺缺，身上散發著「生人勿近」的氣場，就連透過他們木然的表情來發現他的喜好都已是挑戰，更別妄想透過他們的喜好來撩動他們。對摩羯男來說，能夠維持現有的社交圈不再縮圈就算稱得上世界奇蹟了。當然，如果妳是那種集美貌與才華於一身的奇蹟女子，那麼妳還加減能試著撩撩摩羯們，否則，奉勸女孩們還是早點洗洗睡了吧！

▲ 3 星座男如唐僧般「難撩」！就算貂蟬轉世他也無動於衷。（示意圖／取自pixabay）

水瓶座

天馬行空的想像、稀奇古怪的擇偶口味、謎一般的審美，加上乖張的個性，造就了「來自星星」的水瓶男！在水瓶男的眼裡，即便是再聰明貌美的女人都不足以勾起他們的興致，因為他們的身邊從來不乏這樣的追求者，且他們也覺得這樣千篇一律的女人很沒意思，因此如果妳真的想撩動水瓶男的心，一定要有別出心裁的人設，把自己搞得跟他們一樣稀奇古怪，塑造出「來自火星的妳」，如此一來，他們才有可能會對妳產生興趣。

巨蟹座

想撩巨蟹男的人，只能勸妳不要強求了，因為就算妳顏值甚高、情商滿分、說話嫵媚動人、聰明又幽默，但不對巨蟹男胃口，他仍是無動於衷，就連對妳皺個眉頭也不會。儘管他們總是一副好好先生的樣子，讓妳自信地以為自己鐵定能撩得動他們，但他們的一句「妳是個好人」就會把妳打落塵埃，因為對他們而言，不感興趣的人就算多麼積極付出、多麼優秀有趣，只要不是對味的人，基本上他們是不會讓妳走進他們的心裡的。（編輯：許苡晴）