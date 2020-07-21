遭爆府院插手內部人事　公視發聲明稿澄清

▲公視近年積極經營網路聲量。（圖／翻攝P#新聞實驗室網站）

▲公視積極年輕化。（圖／翻攝公視+網站）

公視第6屆董事會任期已在去年9月結束，但第7屆人選卻遲遲沒有下文，昨（20）日《蘋果新聞網》報導指出，總統府院有意讓現任文總副會長江春男出任下屆公廣集團董事長，並開辦國際頻道，且已在人力銀行上招兵買馬。讓第6屆董事馮小非質疑政府插手公視內部人事運作，對此公視昨日深夜發聲明稿駁斥。公視聲明全文如下：台灣挺過新冠疫情風暴，防疫成績獲得世界公認，國際能見度達到新高峰。公共電視趁勢籌備全英語發聲的「國際影音平台」前導專案，要讓後疫情時代全世界更多國家與民眾看見台灣。公視「國際影音平台」前導計畫，預算4千多萬正申請文化部專案核定中，將結合新媒體優勢與數位敘事，主打新聞、節目、專題、紀錄片，預訂明年（2021 ） 正式上線，目標是為成立一個長久經營、無遠弗屆的優質國際影音平台預作準備。公視表示，多語言放送的國際影音平台，歐美亞等擁有公共媒體傳統的國家行之有年，包括英國國家廣播公司BBC、日本放送協會NHK WORLD等等。公視成立22年來，累積了豐富的國際合作經驗；目前公廣集團旗下除主頻，還有台語台、客家台等多族群頻道，並製播公視英語新聞、東南亞語新聞；叫好叫座的「公視+」、「P#新聞實驗室」等網路平台，更是本屆（6） 董事會通過的創舉。如今，挑戰高難度的全英語影音平台打「國際盃」，盼培養更多富有國際觀、新思維的數位傳播人才。至於人事部分，公視僅晉用少數定期人員，在前導專案階段，以具英語專業、新媒體專業並有國際觀的人員為主。由於公廣集團本屆董事會改組在即，公視強調，除了今年下半年的國際影音平台前導專案，擬由本屆團隊規劃、提交董事會定奪；未來，正式平台的預算、組織架構等問題，均將交由下屆董事會議決。若未來確定由公廣集團製播，國際影音平台將在現行「公視法」規範下，秉持獨立自主、多元創新精神製播，接受社會各界諮詢檢視。