網曝「半場都在哭」！新作雪藏6年被讚　柯震東感性發文

▲柯震東新片反應不惡。（圖／記者林柏年攝 , 2020.6.18）

▲《打噴嚏》票房開紅盤，好口碑陸續傳出。（圖／傳影互動）

▲柯震東全文。（圖／柯震東臉書）

柯震東2011年以《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，3年後捲入呼麻醜聞，形象、事業重挫，當時準備要上映的《打噴嚏》慘遭冰封，所幸在他與父親的努力及堅持下，片子近期得以在台灣戲院放映，上映至今票房已破1800萬，有網友表示「哭了近半場」、「感受到用心和誠意」，對此，許久沒在臉書發聲柯震東，昨（20日）激動發文：「為了所愛努力站起來，謝謝你們都在。」不少網友Tag柯震東IG帳號分享觀後感，「原本男友完全沒興趣，卻還是當了陪看者，看完後竟然說還不錯」、「哭得有夠慘，看完眼睛還超腫」、「本來不想來看的老媽笑比我大聲」、「看完真的哭爆，也像看到了自己」、「值回票價，大推，心心姊姊超正」，放話要二、三刷的人也不在少數。對於塵封6年的作品獲得肯定，柯震東昨以「一萬年沒本人發Facebook了」為開頭，感性寫下：「我很幸福，也很榮幸，在我的一生中，竟有這麼一次機會，能夠用我所有的一切拯救我的最愛。結尾我把最愛的人改成了我的最愛...因為我認為這份幸運與榮幸...這個勇敢與努力...不單只適用在人，還適用於所有你認定所愛的事物上！」柯震東透露收到許多網友私訊，告訴他看完電影找到轉換跑道或堅持下去的勇氣，「我很開心，持續站起來！成為自己人生的不倒俠！成為自己所愛的專屬英雄！為了所愛努力站起來，謝謝你們都在。」（編輯：楊穎軒）