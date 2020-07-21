黃國倫秀珍藏吉他「保險金8千萬」　陳子鴻洩袁惟仁近況

▲黃國倫（平板螢幕）以視訊的方式接受訪問。（圖／記者吳雨婕攝, 2020.07.21）

▲王中平（中）向入圍金曲獎4項的女兒說恭喜。（圖／因為愛琴提供）

「因為愛琴吉他音樂節」將於11月27日至29日在華山藝文中心舉辦，由自詡「琴獸」的羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻、李明智以及洪本展等人合體表演。而今（21）日他們難得齊聚，在台北舉行媒體活動，遠在上海的黃國倫也視訊加入訪問。在上海隔離14天的黃國倫，他笑說在隔離期間寫了一首新歌，「在台北、大陸工作都沒時間，一隔離創作靈感湧現，真的不會因為環境變化，改變對音樂的追求。」他也透露之後在演唱會上，會拿出珍藏的吉他給觀眾欣賞，而這些吉他因為高價，所以也為此買了保險，保險金額更是高達8千萬以上。而王中平的女兒王若琳入圍今年金曲獎4項，王中平眼裡藏不住笑意，提到有恭喜女兒，「我相信她心理層面完全ok，她沒分享入圍心情，只回了『謝謝』。」被問到如果王若琳拿下歌后，會給女兒什麼獎勵？他幽默的表示：「能給的也只有吉他。」且因為女兒是左撇子，所以可能會為她訂製一把專屬吉他。此外，音樂人小胖老師（袁惟仁）2018年在上海不慎跌倒，引發腦溢血昏迷，現在已回到台東休養，談到袁惟仁的近況，陳子鴻提到，他正在穩定康復中，偶爾袁惟仁的姊姊也會跟他們說復原狀況，為了不打擾他，大家也沒到台東去，希望袁惟仁能安心養病。