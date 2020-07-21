林心如再出手製作《華燈初上》　一線女演員卡司曝光

林心如轉戰影劇幕後製作一舉成名，影集《華燈初上》即將於今年9月開鏡。林心如再次和《16個夏天》的金鐘團隊製作人戴天易、編劇杜政哲聯手，並邀請知名電影導演連奕琦執導，《華燈初上》光是劇本就籌備了將近4年的時間，全劇斥資2.5億元製作、數千萬實景搭設，還原80年代末歌舞昇平的林森北路「條通文化」。



▲林心如保證新戲《華燈初上》會與六月、楊謹華合作。（圖 / 百聿數碼提供） 這部戲從概念到劇本、主創團隊、演員卡司，身為製作人的林心如全都不假他人之手，她笑說：「這是我最想飾演的角色，當然要顧及所有細節」，而她也保證「除了楊謹華、六月這些我們初期就設定好的人選外，還有更多的驚喜在後面。」繼《16個夏天》之後再次與林心如合作《華燈初上》的製作人戴天易表示，「這部戲光是製作費已是近年台劇數一數二的規模，再加上絕無僅有的演員陣容，相信播出時，絕對能帶給觀眾國際級的觀影體驗。」



▲林心如在《華燈初上》飾演日式酒店老闆娘。（圖 / 林心如臉書） 《華燈初上》描述1988年由林心如、楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種的小姐們之間愛恨情仇，所交織成的「時代寫實劇」。為求畫面真實，劇組耗資數千萬搭景，且動員所有特效團隊，全力還原當年林森北路歌舞昇平的歡場榮景。由於《華燈初上》的故事是用懸疑推理包裝「酒場人性」，劇情迂迴曲折、高潮迭起，因此主創團隊對於劇本、及其他一線演員、卡司一概保密到家，該劇預計於今年9月開拍，林心如也許諾，期望到時候能釋出更多的資訊給大家。



