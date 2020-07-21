神祕金曲準歌王基本資料曝光　自爆國中被同學嫌棄

裘德以專輯《頒獎的時候我要缺席》入圍第

31

屆金曲獎「最佳男歌手獎」，對許多聽眾來說很陌生的他，昨（20）日

晚接受Hit Fm聯播網「OH夜DJ」Waa

魏如萱電話連線，兩人空中對談，也讓聽眾更了解裘德是什麼樣的人以及他的音樂旅程。

魏如萱問到「裘德」是本名嗎？裘德表示是藝名，其實他是一個很在乎別人看法的人，所以想取一個名字來告誡自己，做音樂的初衷就是「求得」自己開心，但「求得」不太好聽，所以就以「裘德」為名。

▲裘德的個人基本資料全公開。（圖／翻攝裘德微博）

對於入圍金曲獎，裘德表示：「挺幸運的！」因為這是他自己第一次製作專輯，其實過程算是滿艱難。

▲裘德對於是否出席金曲獎，留下神秘回答。（圖／翻攝裘德微博）

魏如萱也詢問了裘德基本資料讓大家更認識他，裘德是貴陽人，1994年出生、生日是8月9日，而問到身高體重，裘德驚呼「需要這麼具體嗎？」之後表示自己187公分、74公斤。裘德形容自己個性內向害羞且懦弱，至於為什麼懦弱？裘德說，因為自己想變成那樣所以才會寫這些歌曲。而會想要做音樂，來自於裘德國中時，跟同學去唱KTV，但被同學說很難聽，那時候被打擊到，所以決定讓自己的歌變好聽。此外，他的專輯同名主打歌《頒獎的時候我要缺席》，裘德表示自己從來沒去過台灣，魏如萱野幽默詢問他，這次金曲獎頒獎典禮會缺席嗎？裘德則回答：「這題我可以保密嗎？」讓人更加期待能一賭裘德的真面目。