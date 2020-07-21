男星戶外跑步熱中暑昏倒　遇善心單車騎士救援

林語菲將在7月29日舉行「勇敢綻放」公益演唱會，日前為了訓練肺活量，在河堤公園跑步，但不敵高溫，熱中暑倒地，慶幸遇到經過的單車騎士神救援，幫忙送醫。

個唱進入倒數階段，林語菲近日展開重訓肺活量訓練，提到運動，林語菲坦言，高中時曾在籃球場，被同學惡搞霸凌當眾脫褲，「從此以後運動對我而言是很大的陰影，只要上體育課，我總是想盡方法獨自一人躲在角落，好長一段日子只要聽到『運動』二字內心都會顫抖。」後來為了歌唱需要肺活量，他必須克服因先天氣喘病導致的肺障礙症，試著開始接觸運動，6年來持續的上健身房跑步，戰勝心魔。

▲林語菲為了訓練肺活量，進行跑步運動。（圖／菲常動人音樂提供）

而他為了不干擾他人，因此選擇在戶外邊跑步邊演唱，提高肺活量的練習，日前他下午照常的到河堤公園進行跑唱訓練，但天氣炎熱，不自覺的中暑倒地不支，幸運的巧遇經過的單車騎士神救援，幫忙扶到附近樹蔭下，給予水降溫，還貼心的幫忙叫車送醫，單車男隨即飛快的騎車消失。林語菲感謝的說：「當時經過短暫休息，我稍恢復意識，想請問對方名字，只見好心先生催促著我立即坐車到醫院掛急診，當下匆忙間沒好好的感謝這位善心的先生，真的很感謝這位天使的幫忙。」