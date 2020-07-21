哈林特製「銀手指」相贈　老蕭一秒歪樓

庾澄慶（哈林）將推出睽違

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年全新數位單曲《音樂超氣派》，邀請到蕭敬騰（老蕭）獻聲合唱。兩人合體配唱時，庾澄慶特別準備哈式大禮送給老蕭，做為合作紀念。當老蕭迫不及待一打開，赫然發現是一個藝術品「銀手指」，開心大喊：「好帥喔！」

庾澄慶為紀念出道30周年，特別在去年籌製

《

西哈遊記–魔二代再起

》音樂劇，

邀請歌手蕭敬騰演出「火孩兒」，並邀集馬念先、旺福姚小民、

Erika

劉艾立領銜主演。而庾澄慶的

▲庾澄慶（左）的新單曲，找來蕭敬騰合作。（圖／福茂唱片提供）

▲蕭敬騰（右）收庾澄慶送的禮物銀手指。（圖／福茂唱片提供）

新單曲《音樂超氣派》，是他以「火孩兒」蕭敬騰外冷內熱的角色特性所量身定做，「在劇中我為老蕭創作了兩首歌，《音樂超氣派》是其中一首。」又打趣說：「讓他好好表現一下，其實是利用啦！」老蕭聽聞則自信：「沒在怕，不會招架不住哈林哥的熱情！」讓庾澄慶龍心大悅。庾澄慶為了答謝老蕭這一年來的合作，哈林當場預告獻上大禮，老蕭看到禮盒打趣說：「是哈林哥公仔嗎？」被哈林翻白眼：「拜託，我有這麼不上道嗎？」催促老蕭快拆開，當蕭敬騰看到是「銀手指」裝置藝術，忘情大喊超帥，又加碼問是哈林的手翻模嗎？庾澄慶答道：「是我老婆的手啦！」老蕭忘情的盯著銀手指，又說：「手指有點歪。」哈林妙回：「可能打球吧？」老蕭接著直呼：「漂亮！白嫩！我要擺在家裡。」兩人一來一往的互動非常逗趣。