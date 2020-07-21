佐藤健、Taka送三浦春馬最後一程　公司指遺書「不存在」

日本男星三浦春馬18日自縊身亡，享年30歲，他公司「雅慕斯娛樂」昨聲明表示三浦春馬後事已低調結束，今（21日）日媒報導他同公司好友佐藤健、ONE OK ROCK主唱Taka，以及三浦翔平、拳擊手江幡塁等人都有到場送他最後一程；公司也表示日前新聞所說三浦曾寫下「我想死」並非遺書。
根據日媒報導，與三浦春馬同屬「雅慕斯娛樂」的佐藤健、ONE OK ROCK主唱Taka，還有好友三浦翔平、拳擊手江幡塁19日都有到三浦春馬葬禮道別，江幡塁是三浦的兒時好友，他也在IG放上與他握手的照片，表示每次跟三浦握手，除了強大力量，同時也感受到對方比自己緊張，雖然現在難過又寂寞，但他約定心中仍會繼續牽住彼此的手，再一次綻放微笑。
三浦春馬過世後，警方向媒體透露他的日記本曾寫下「我想死」字眼，經紀公司澄清那是三浦記錄想法的記事本，「死」是以詩詞方式寫下，與他的死無關；公司同時呼籲媒體，請勿打擾三浦春馬的家人，作出揣測性報導。
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