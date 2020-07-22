巡演碰疫情取消　鼓鼓演唱會11月回歸

鼓鼓原訂2月底舉辦「蟲洞」概念專輯演唱會回饋粉絲，無奈當時受疫情影響只能取消。被歌迷封為「驚喜先生」的鼓鼓，也沒讓歌迷失望，半年沒有跟粉絲公開見面的他，再度宣布11月21日於台北流行音樂中心首度啟動大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」。
近日鼓鼓在社群上大賣關子，一個男孩帶著一群人出發去哪裡的圖像，暗示大家8月1日有活動，請先把時間留給他，讓不少粉絲興奮留言：「蟲洞之旅靠岸完畢，準備再度出發」、「先得方旅行社重新開張」、「蟲洞之旅要出團了」。
唱片公司也不再賣關子，一連公布二個消息，11月21日將站上台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」個人大型售票演出外，8月1日下午3點將在台北舉辦「聽到請回答 Connecting…」演唱會簽票會，他說：「在這個世界裡、這個宇宙裡，與其當一個發布訊號的人，我似乎更喜歡當一個接收訊號的人。所以邀請大家來我的第一場大型演唱會《聽到請回答》，把想要說的話都告訴我吧！」
這也是鼓鼓出道以來首次挑戰大型場館演出，再加上7、8月還有其他活動合作表演，鼓鼓希望每場活動都能帶給大家不同能量，因此每場歌單及樂手編制上皆有獨特的安排及巧思，一個月內就花了長達50小時練團及彩排，十分重視每一場演唱會展現的音樂能量。
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