襲擊懷孕二伯藏鏡人遭起訴　蔡阿嘎嘆「還好母子均安」

蔡阿嘎和老婆二伯今年3月騎機車外出，等紅綠燈時遭陳男持鐵鎚打傷，導致當時懷有二寶的二伯宮縮，被緊急送往醫院。陳男遭到警方逮捕後，供出幕後主謀楊男和吳男，3人今（21）日被以教唆普通傷害等罪嫌起訴。今蔡阿嘎和二伯帶著2歲兒子蔡桃貴現身「蔡桃貴主題車站」發表記者會，被問及此事時，語重心長地說：「還好蔡波能（小兒子）順利出生，二伯也安然無恙，一切平安。」
蔡桃貴歡慶2歲生日，蔡阿嘎和桃園捷運公司合作，包下機捷A2三重站，打造蔡桃貴主題車站。今日出席活動時，蔡阿嘎笑說，本來只打算租一個廣告看板，沒想到對方大方出借整個車站，讓夫妻倆又驚又喜。二伯透露主題車站會一直持續到明年2月28日，而且會更換不同主題的照片，讓主持人黃子佼笑說：「比媽祖遶境還久！」雖然事前籌備長達半年，但準備過程中，蔡阿嘎和二伯沒有起爭執，反而比較傷腦筋照片畫素和到底該挑哪些照片。
對於路上遭襲擊一事，蔡阿嘎說：「很感謝檢方跟警方的偵辦，現在告一個段落，後續交給律師做後面的處理，謝謝大家關心。」還透露現在出入都會更加小心，有網友質疑他們為什麼要騎機車出門，他無奈表示當時只是去住家附近買菜，「因為（嫌犯）動機原因還沒出來，所以不曉得哪一部分言論有得罪，但我們還是覺得在網路上做自己。」
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