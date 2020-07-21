史上最帥領導人！影帝跑去當總統：像我這麼帥可以嗎？

▲▼鄭雨盛（上）跟柳演錫片中分別飾演南北韓總統。（圖／甲上）

韓片《鋼鐵雨：深潛行動》斥資3.9億台幣重金打造，請到影帝鄭雨盛、郭度沅、柳演錫等韓國演員，以及《奪魂鋸4》安古斯麥克菲登同台飆戲，分別飾演南韓、北韓、美國的總統，鄭雨盛更自信爆棚，表示：「像我這麼帥的總統可以嗎？」非常幽默。鄭雨盛與郭度沅在《鋼鐵雨：深潛行動》中，分別飾演南韓總統與北韓護衛局總局長，鄭雨盛表示一開始很苦惱是否接演，因為離現實中的川金會時間相近，擔心觀眾會將角色與現實作比較，他說：「我還問了導演為什麼總是給我出難題，況且像我這麼帥的總統可以嗎？」郭度沅也說，一聽到是鄭雨盛演總統，自己就想：「不會太美化了嗎？」後來劇組揭曉北韓領導人是由柳演錫演出，郭度沅就大笑：「這樣選角才對嘛！這才平衡！」鄭雨盛首度挑戰演南韓總統，被粉絲封為是「史上最帥的總統」，就連柳演錫也透露拍攝當下，鄭雨盛一走出來就散發著「這就是電影」的氣場，他說：「我跟鄭雨盛前輩有很多對手戲，每次我們靠很近演戲的時候，我總想著『啊，原來他眾多的女粉絲說的感動就是這種感覺！』完全被他征服了。」鄭雨盛也說該作拍攝不輕鬆，雖然沒武打戲，但卻很多「口腔動作戲」，為了國家安全與和平，必須夾在強國之間斡旋遊說，讓鄭雨盛深深感受到總統是個孤獨又辛苦的工作，他逗趣表示：「而且跟武打戲比起來，我覺得我的臉才是顛峰。」讓郭度沅聽到忍不住吐槽：「我看你是厚臉皮巔峰，簡直是全國第一！」《鋼鐵雨：深潛行動》7月29日台韓同步上映。