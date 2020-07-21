2大咖男星變同志伴侶　「天天約吃飯」為錢計較

▲▼內野聖陽（左）跟西島秀俊劇中是一對情侶。（圖／國興衛視）

日劇《昨日的美食》由西島秀俊、內野聖陽領銜主演，故事描述一對長相俊俏、對金錢精打細算的男同志伴侶，兩人為了身體健康與開銷，精打細算並控管伙食費，每天絞盡腦汁想出各種美味又健康的料理，更堅持無論如何每天都要一起吃晚飯，故事在美味的餐桌上展開。該劇製作人表示，2年前開始籌拍本劇，原著漫畫作家吉永史更欽點西島秀俊來演「史朗」的角色；製作人則是突發奇想，找了外型粗獷的內野聖陽來飾演愛撒嬌怕寂寞的「賢二」來製造反差萌。兩位男星膾炙人口的作品無數，檔期非常難喬，製作人很擔心兩位會抗拒演男同志，沒想到邀約一出，他們都一口答應，感到非常開心。內野聖陽表示，當接到邀約後，他就找了原著漫畫來看，覺得非常棒，不加思索的答應接演矢吹賢二的角色，他說：「平常大家看到我都是很man的大男人角色，這次可以讓觀眾看到我纖細女性化的一面，覺得很開心！」西島秀俊原本就是漫畫的鐵粉，一接到邀約立刻點頭答應，也因為這部戲而迷上料理，開拍前經常去逛超市買菜，觀察煮夫們購物時的一舉一動。製作人還說，西島秀俊跟內野聖陽非常敬業，即使鏡頭外的休息時間，兩人不會馬上抽離角色，在一旁打情罵俏，逗得劇組笑聲連連。《昨日的美食》7月22日起，每周一至周四晚間8點在國興衛視播出。