弟妹被同學嘲笑沒媽媽　女星霸氣賞他一巴掌：給我閉嘴

華劇《我的青春沒在怕》播出後，王家梁所飾演的深情黑道王子羅岳方，深情的眼神最受到女性觀眾的喜愛。而另一位棉花糖女孩喬雅琳飾演王家梁的妹妹，是黑道家族千金，她生平無大志，個性樂觀開朗，只要能吃的好，體重數字完全不在乎，這對兄妹的互動更是讓觀眾直呼，「好想當被寵愛的妹妹。」



▲王家梁身材壯碩。（圖 / 三立提供） 劇中王家梁對妹妹非常放縱與疼愛，私下沒有妹妹的他笑說，如果有機會當哥哥，他覺得以他的個性會是嚴厲型的，希望她有家教有禮貌，但王家梁也擔心可能因為這樣，會讓彼此有距離感。每次兄妹出場鄉民就會留言，「我也想要這樣的哥哥！」王家梁更笑說如果有男生追自己妹妹，他會身兼督導的身份，來觀察這個男生是不是值得深交的對象，但不會去介入。



▲王家梁（左）、喬雅琳飾演兄妹。（圖 / 三立提供） 喬雅琳在家中是老大，因從小媽媽不在身邊，她必需擔起媽媽的角色，對弟弟妹妹百般照顧、適時教導他們，遇到事情也需要第一時間挺身而出，最印象深刻的事情是，小學三年級時有人取笑弟弟、妹妹沒媽媽，她難過的說：「我就直接在走廊上，打那個六年級的男生一巴掌叫他閉嘴！」也因為這樣喬雅琳常幻想自己有哥哥，她表示有哥哥是超級棒的事，這樣自己被欺負時就能受到保護、照顧，被問到如果有哥哥會不會是「哥控」，她也肯定回答：「絕對是啊！有哥哥能保護你照顧你或是聽你講心事、讓你依賴是很棒的事！」



