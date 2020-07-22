蔡阿嘎嚴正聲明「襲擊案後續」　強調無捲入任何財務糾紛

知名YouTuber蔡阿嘎今年3月騎車載老婆二伯出門吃飯，未料等紅燈時遭黑衣男毆打，讓懷孕多月的二伯受到驚嚇，所幸嫌犯和主謀已經落網，且昨（21）日被以教唆普通傷害等罪嫌起訴，對此，蔡阿嘎今天在IG上發出「襲擊案後續」聲明，澄清夫妻倆絕對沒有捲入任何財務糾紛。



▲蔡阿嘎、二伯在街上遭黑衣人痛毆。（圖／蔡阿嘎YouTube） 蔡阿嘎夫婦感謝各界好友及媒體先進們對本案的持續關心，更特別感謝於此期間辛苦偵辦的士林地檢署、北投分局，以及所有參與偵辦之檢警人員及長官，本案已經由士林地檢署偵結起訴。





蔡阿嘎也澄清，夫妻倆並無捲入任何財務糾紛、行車糾紛外，對於其他相關案情均表示尊重檢警之專業偵辦、以檢警所公開發表之內容為主，且後續除將持續積極配合司法機關之審理程序外，也希望能夠在還原真相的同時，藉由司法機關之有效處置，遏止歪風。



