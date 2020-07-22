莫文蔚依偎尪甜蜜度假　呼籲防疫動作不能少

莫文蔚睽違10年，再推出粵語單曲《呼吸有害》，而正與老公在義大利放假的莫文蔚仍心繫目前的疫情，決定在香港發行《呼吸有害》慈善限量套裝，扣除成本後，將收益捐給受影響的演藝界同行，希望和大家共度艱難時刻。
目前新冠肺炎疫情仍肆虐全球，莫文蔚雖然人不在亞洲，但她在製作MV時也不忘要藉著音樂去撫慰人心，因此與唱片公司商討，特別製作以2D情境動畫呈現的《呼吸有害》終極版MV。MV中，在戶外享受新鮮空氣美好時光的小女孩，因應防疫在家裡隔離，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，與鄰居鋼琴家、愛唱歌的女人一同將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。
而莫文蔚日前在社群平台放上和老公到義大利度假的美麗照片，有老公相伴，她在鏡頭前流露幸福笑容，寫著：「每次去義大利都會勾起我很多美好回憶，能與心愛的人在仙境一般的Lake Como牽手共度時光，真的要好好珍惜。」不少粉絲見歐洲疫情依然嚴峻，擔心她和老公的健康，莫文蔚請大家放心，該做的防疫動作都沒有少，「我們旅遊時一直戴著口罩，只有拍照時才拿下來。」莫文蔚也提醒大家要照顧自己的健康，出門時記得戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。