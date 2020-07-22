莫文蔚依偎尪甜蜜度假　呼籲防疫動作不能少

▲莫文蔚在義大利與老公甜蜜度假，同時也呼籲大家防疫不能少。（圖／莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚睽違10年，再推出粵語單曲《呼吸有害》，而正與老公在義大利放假的莫文蔚仍心繫目前的疫情，決定在香港發行《呼吸有害》慈善限量套裝，扣除成本後，將收益捐給受影響的演藝界同行，希望和大家共度艱難時刻。

▲莫文蔚推出《呼吸有害》慈善限量套裝。（圖／莫家寶貝工作室提供）