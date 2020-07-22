任賢齊海外隔離等復工　驚喜宣布演唱會加場

任賢齊睽違8年，將在9月19日於台北國際會議中心舉辦大型演唱會「齊跡2020」，限量3千張門票一開賣就完售。讓沒有搶到票的歌迷一陣哀嚎、紛紛要求加場。
主辦單位KKLIVE得知歌迷的需求後，緊急協調場地時間，因此任賢齊於今（22）日公布9月20日將加開一場。平日行程非常緊湊的任賢齊，意外因為隔離而賺到了空檔、忙裡偷閒，不過活動力十足的他不給自己閒下來的機會，在這段形同「閉關」的時間，任賢齊在飯店裡寫歌創作，除此之外他在上飛機前就做足了準備，帶了好幾本書以及顏料畫筆，為創作尋找靈感。
而任賢齊目前人在海外隔離準備開工，但他心繫歌迷，知道演唱會完售時他一方面放下心中的大石、一方面也心疼沒搶到票的粉絲。在確認加場後，任賢齊也在臉書上感性寫下：「因為有你，齊跡的路上我從不孤單！」感謝歌迷一路相伴。而過去曾在98年齊跡演唱會擔任吉他手的五月天阿信在知道演唱會加場後，也於第一時間轉發訊息，義氣相挺。
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