男星邀《炮仔聲》女神開趴　太渣遭潑水嗆聲

即將重回高雄巨蛋舉辦演唱會的八三夭，將在今 （22）日 晚播出的鄉土劇《炮仔聲》中闖進渣男Robert（沈世朋飾）及小三方心語（李新飾）的婚禮現場，但仔細一看才發現，此Rober非彼Robert，演員居然「

Face off

」變成八三夭的鼓手阿電，阿電在劇中除了被用掃把狂戳鼻孔，更遭潑水濕身，激烈上演護妻戲碼。

八三夭為宣傳演唱會首度挑戰本土劇，預告一出就引發大批網友按讚留言，紛紛猜測團員會客串什麼角色。謎底揭曉，這段《炮仔聲 feat. 八三夭 2020 高雄巨蛋生日趴》番外篇，派出團裡的台南子弟

阿電擔綱重任，重現Robert與心語的婚禮經典橋段，展現「輪轉」的台語實力。

▲八三夭阿電（中）演出《炮仔聲 feat. 八三夭 2020 高雄巨蛋生日趴》番外篇。（圖／就是現場提供）

主唱阿璞、鍵盤手小橘、貝斯手霸天與吉他手劉逼則負責在旁「喊燒」，與人氣角色

吳家雯（吳婉君

飾）

、林珊珊

（林筳諭飾）、錢進（高山峰飾）同場飆戲。

▲八三夭阿電（右二）上演掃把大戰。（圖／就是現場提供）

看著家雯與姍姍攜手大鬧婚禮會場，與阿電飾演的Robert上演「掃把大戰」，錢進加碼直接朝「準妹婿」阿電身上潑水嗆聲，為戲劇處女作犧牲頗大，團員也驚呼連連，頻頻出現誇張的表情包，並首次嘗試用台語大聊垃圾話，扮演了相當稱職的「吃瓜群眾」，親眼見到《炮仔聲》女神的他們，更忍不住想邀請演員一起到高雄巨蛋慶生開趴。