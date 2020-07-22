伍佰隨身帶底片相機　12年拍攝雪景全公開

「搖滾天王」伍佰今年出道

30

周年，「今夜伍佰」

live house

系列演出也來到第九彈，伍佰從未忘記自己的起點、來自

live house生猛的搖滾氣息，距離2017年的上一場live house演出已有3年，他宣告重啟「今夜伍佰」系列演出，將於7月28日開始在iNDIEVOX售票，同時全力配合防疫，觀眾要戴著口罩一起搖滾。

▲伍佰將舉辦「今夜伍佰」live house小型演唱會。（圖／環球唱片提供）