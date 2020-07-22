伍佰隨身帶底片相機　12年拍攝雪景全公開

「搖滾天王」伍佰今年出道30周年，「今夜伍佰」live house系列演出也來到第九彈，伍佰從未忘記自己的起點、來自live house生猛的搖滾氣息，距離2017年的上一場live house演出已有3年，他宣告重啟「今夜伍佰」系列演出，將於7月28日開始在iNDIEVOX售票，同時全力配合防疫，觀眾要戴著口罩一起搖滾。
說起疫情的影響，伍佰提到，雖然之前大型演唱會受限於疫情而延期，但工作仍然馬不停蹄，4月開始接下不少兩岸的廣告代言和線上直播演出，平常喜愛攝影的伍佰才為日前出刊的線上時尚雜誌ABOOK擔任攝影師，拍攝封面人物張震。
另外，也將於11月出版個人第五本攝影書《伍佰・滑雪場》，伍佰表示，平時每天出門都會帶著底片相機，只要看到有興趣的畫面，就會立刻捕捉下來。每年都會出國滑雪2至3次的他，這次從數萬張照片中精選集結12年來拍攝的「滑雪場」主題，從人物到冰雪風景的變化，讓讀者就算無法出國，也能透過他的鏡頭，欣賞變化萬千的海外絕美雪景。
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