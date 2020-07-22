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影／「20支針頭」插滿身！6歲男童遭虐畫面駭人

記者翁新涵/台北報導-2020-07-22 19:24:41
▲男童在片中受虐超駭人。（圖／威視）

取材自真實駭人事件，將歐洲病院不為人知的暗黑歷史改編的電影《6號鬼病床》，預告一上線便引起網友熱烈討論，其中一幕男病童全身被插滿近20支針頭，不斷哀號、痛苦不堪的受虐畫面，十分嚇人！

▲男病童全身被插滿針頭，畫面十分驚悚。（圖／威視）
▲男病童全身被插滿針頭，畫面十分驚悚。（圖／威視）
隨後緊接著出現女主角被五花大綁、無法動彈，甚至頭部遭狠狠電擊、宛如酷刑的恐怖場面，更讓人好奇這間醫院究竟發生過什麼恐怖過往？尤其影片中稚嫩6歲男童，帶著怨恨威脅的語氣不斷說著：「妳說謊！」更讓網友們印象超深刻，嚇得直說：「不敢生小孩了！」「真的不能隨便惹小孩！」

▲《6號鬼病床》取材自真實駭人事件。（圖／威視）
▲《6號鬼病床》取材自真實駭人事件。（圖／威視）
片中飾演女醫生的卡羅麗娜克雷遜丁尼 （Carolina Crescentini），早已是歐洲影展中的熟面孔，多達15次的影后提名及獲獎紀錄的她，演技實力不容置疑，這次參與《6號鬼病床》，精彩的劇本讓戲劇經驗十足的卡羅麗娜，也感到非常驚艷：「這個劇本不管從哪種角度來看，都非常有趣。一個懷孕女醫生遇到神祕男童後就接連遇怪事，但身為講究科學的醫生，她無法接受超自然現象，再加上荷爾蒙的抑鬱感，讓她一直都處在很極端、快崩潰的狀態，所以當我在演出這種矛盾的狀態時，經常有快精神分裂的錯覺。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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