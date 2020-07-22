ØZI鬥嘴吳卓源「火花十足」　納豆忍不住：在談戀愛？

▲吳卓源唱功了得。（圖／DD52提供）

▲納豆（右二）樂當大家的開心果。（圖／DD52提供）

偶像女團養成節目《菱格世代DD52》第7集主題為「13張」，節目首次將13位團員拆開來，分成5人、5人、3人，完成3種不同主題「開心」、「美」以及「感情」的表演。這次飛行導師請到「金曲新人」ØZI和「鄉民老婆」吳卓源，另外還有和音樂、舞蹈完全搭不上邊的納豆，其中ØZI和吳卓源不斷鬥嘴，讓現場笑聲連連。原本就交情很好的ØZI和吳卓源，因為都喜歡粉紅梅花中彭聖恩和Nicole，2人為了爭論是誰先注意到她們，一直說對方是在學自己，頻頻鬥嘴，讓納豆忍不住問：「你們是在談戀愛是不是？」由於鏡頭一直切換2人，讓首席導師楊丞琳和潘瑋柏發現， ØZI和吳卓源長得很像，根本就是雙胞胎， ØZI聽到後說：「Good for you Julia！」吳卓源則反擊：「Whatever！」至於被眾人認為和音樂、舞蹈格格不入的納豆坦承，上節目前掙扎了很久，不過由於這次的主題是「開心」，他覺得自己可以帶給大家滿滿的「開心」氣氛，所以才點頭接下這份工作。而在「烈焰之心」表演完後，討喜的納豆也被大家拱上台和選手們跳舞互動，當納豆站在身高170cm的夏娜旁邊時，形成了最萌身高差，納豆自虧：「她的肚臍眼在我的乳首！」讓全場哄堂大笑。