朱芯儀女兒生對時機　咘咘、Bo妞二手衣全打包

▲咘咘和Bo妞長大不少。（資料照）

▲朱芯儀與衛斯理結婚8年，育有2個兒子、1個女兒。（圖／翻攝朱芯儀臉書）

年代MUCH《聽媽媽的話》本集邀請朱芯儀分享聰明育兒省錢術，去年小女兒出生時，剛好遇到咘咘和Bo妞都長大了，女兒順勢承接賈靜雯一雙女兒的二手衣，朱芯儀開心狂掃最經濟實惠的親戚恩典牌，省了一大筆治裝開銷。朱芯儀與衛斯理結婚8年拚生3胎，起初在新手媽媽時期，也花過不少冤枉錢。以前幫小孩打扮追求好看、時髦，偏愛讓2個兒子穿白色T恤，但小朋友活潑好動，回到家白色T恤就是一個「慘」字形容，尤其是玩完沙坑，衣服怎麼清洗都有殘印，就此學到了教訓，往後只要幫兒子買衣服，都挑黑色和藍色。朱芯儀也體認到孩子生長速度快，很多衣服、鞋子穿一次就說掰掰，去年小女兒出生，剛好遇上咘咘和Bo妞都長大了，不論是咘咘的公主風或是Bo妞的中性風都照單全收。朱芯儀直言，小朋友的衣服千萬不要多買，感謝姑姑賈靜雯慷慨相贈，著實省了一筆大開銷。朱芯儀透露，以前衛斯理對家的擺設，有自己堅持的佈置美學，最好像樣品屋一般乾淨，各個物件要完好放置。但自從小孩出生後，對於家具、家飾的破壞力驚人，幾乎每個角落都有兒子的傑作。家中白色亞麻的布沙發，曾經被兒子喝的藍莓汁打翻染色，整組報銷；樓梯旁的白牆，也因為小朋友走過會靠著一直嚕，牆面總沾染像水彩筆暈開的藍色痕跡。衛斯理試過自己買油漆，每個月小面積粉刷，欲遮蓋牆面污漬，但怎麼補，都比不上孩子破壞的速度。關於堅持的居家美學，朱芯儀直接勸老公：「不要再作夢了！」衛斯理只好認命放棄，連收藏多年的公仔，都搬至工作室陳列，免於被肢解的命運。