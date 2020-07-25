專訪／姚蜜被男友劈腿12次！變身「姚老師」指點迷津

「就是愛到卡慘死！」姚蜜說，「

《都是你》

▲姚蜜最新的網路電影，已經在大陸播出。（圖／姚蜜臉書）

他愛我的時候真是對我太好了，把我捧上天，所以我會很習慣有這個人，總覺得他會改變，當時就有個菩薩心腸，想要原諒他、包容他、改變他，陪著他一起成長，但孰不知狗改不了吃屎。反正人生總要傻一次，也要經歷過一次渣男，等於說我有吃到甜頭和付出代價啦，但這也是我唯一碰到的渣男，可是太痛了，痛到讓我單身二年多。

▲姚蜜曾經被男友劈腿12次，現在想起來連她自己都不敢置信。（圖／記者葉政勳攝）

▲姚蜜幫許多粉絲解惑感情事件。（圖／姚蜜臉書）

▲堅強的姚蜜，總是很正向地面對事情。（圖／記者葉政勳攝）

也因為姚蜜的經歷比一般人特別，所以她常常可以從不同的角度和觀點，去分析很多東西，而這從她

我也沒有想過我會這樣子，因為朋友都認為我是一個很果斷、敢愛敢恨的人，可能是因為我太想跟他步入婚姻的關係吧。」現年28歲的姚蜜，在伊林模特兒經紀公司待了近7年，真是十八般武藝樣樣精通，不僅當主持人、拍廣告，演出電視、電影、舞台劇，甚至還出過單曲，但她最近在社群網站設立的「姚老師的私密時間」，才叫做大受歡迎，甚至有網友在路上看到她，直接稱呼她「姚老師」而非姚蜜，可以想見她受愛戴的程度。但當上「姚老師」之前，姚蜜可是遭遇過慘痛經驗的，原來她曾經跟某一任男友交往4年，竟被劈腿了12次，這實在令人吃驚不已，為何中間沒有分手呢？姚蜜說：「而且這個男的，是真的有跟姚蜜求婚過，當時對方說：「我們明天去公證吧！」卻因為姚蜜不想要影響到工作，也覺得太快了，擔心男方還不夠安定，才會拒絕對方，似乎就是這種一定會嫁給對方的感覺，才讓姚蜜一忍再忍，直到在片場抓包男友劈腿自己的閨密，才讓她真正死心，了斷這段「虐緣」。難怪姚蜜在「姚老師的私密時間」分享自己的親身經歷時，總有一大堆網友希望她指點迷津，「我想讓許多女生知道，我曾經也發生過這樣的事情，我們可能一樣，或者我們都正在經歷，而透過我的故事可以讓女生有一點覺悟，或者把她們敲醒，並進一步分析大家的感情觀。」也會有男生問姚蜜感情的事，不過她笑說男生問的問題都比較簡單，譬如「姚老師請問，是不是比較矮的人都追不到女朋友呢？」或者問「姚老師，如果被發好人卡，我該怎麼辦？」大多數男生都困在喜歡不喜歡？為什麼會被拒絕？這樣的情況下，但姚蜜仍然可以以女生的角度，勸導男生如何想開一點，而她的提點總是能讓大家舒服很多，姚蜜說：「平常大家不太敢跟親人或朋友，掏心掏肺講很多自己私密的事情，可是在網路上問一個外人（姚蜜），反而能讓他們放下的速度很快、更願意告訴我許多事情。」除了感情方面，「姚老師」還是許多單親家庭年輕人傾訴的對象，原來姚蜜從小就在單親家庭長大，爸爸在她國小時候便過世了，媽媽更在她2013年出道那一年離開人世，因此姚蜜打從踏進演藝圈就是孤伶伶的一個人，但堅強的她仍然開朗地說：「類似我的例子在世界上應該很多，有人甚至是三餐無法溫飽的，所以我要做一個很好的典範，讓大家知道一個人也可以勇敢，所以我都會分享一些我的瑣事和心情，讓他們知道自己並不孤單。像我的後援會就滿特別的，吸引到許多單親家庭的小朋友，還滿崇拜我、喜歡我，因為他們知道說，我的偶像也跟我一樣經歷過傷痛，所以他們在母親節或父親節的時候，都會投信跟我分享他們現在的心情。」但事實上，怎麼會不哭呢？姚蜜也曾在夜深人靜時偷偷的哭，尤其在過年過節的時候，看到許多人可以回家團圓，或者有爸媽包粽子、做菜給他們吃，心裡的難過，外人根本無法理解。講到這裡，姚蜜的眼睛都紅了，慶幸的是，她很會調適自己，還自我安慰說：「所以朋友很重要，很多事如果藏在心底不敢講，會造成心理生病，所以要有一個抒發的地方，剩下的就讓時間去消化一切。」其實也不是沒有被朋友背叛過，但姚蜜笑笑說：「所以我現在心臟超強大的！我還是非常信任人，畢竟跟人相處就該以和為貴、從善出發，像我第一次去大陸在外地便交到朋友，感覺自己很幸運，只能說以前的自己不會去觀察人，現在比較聰明，雷達會隨時打開了。」「姚老師的私密時間」的受歡迎，便可以充分感受到大家對她的信賴了。