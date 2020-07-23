快訊／黃靖倫宣布當爸！曬老婆孕肚期待兒子出生

▲黃靖倫透露已婚消息。（圖 / 翻攝黃靖倫臉書）

星二代要出來啦，希望他長的很帥！

藝人黃靖倫今（23）日突然在臉書上宣布好消息，今日除了是他的生日外，還有他喜愛的球隊奪冠，最重要的是，他透露自己已婚，並且很快就要當爸，讓粉絲又驚又喜！黃靖倫在臉書上透露「」從話語中和超音波照可以看見，老婆肚裡的寶寶是男生，黃靖倫PO出老婆懷孕照，和超音波照，也巧妙不讓老婆的臉入鏡，粉絲見到喜訊紛紛送上祝福。