許凱水中霸氣親女星　告白被拒絕「傷心流下男兒淚」

《天舞紀》是由許凱、吳佳怡、哈妮克孜、周駿超、李俊辰主演的青春奇幻古裝校園劇。許凱飾演擎天城小霸王，個性調皮逗趣，戲裡戲外全都露，先是擅闖女生宿舍遭吳佳怡毒打，就連新婚之夜也不放過對吳佳怡床上調情，被說討厭還回嘴：「那我就再討厭一點」並直接親下去，霸道模樣讓眾網友直呼「怦然心跳」。



▲許凱（右）床上調情吳佳怡。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 吳佳怡和許凱虐心戀情，越來越精采，劇情上演至兩人受困秘境，但卻只有一人能逃出，許凱將機會讓給吳佳怡，捨命相救令人動容。所幸後來許凱還是順利找出方法離開，也讓兩人在水中相遇上演浪漫擁吻劇碼。但吳佳怡卻因為家族世仇，狠心拒絕許凱的告白，讓他傷心地留下男兒淚。讓網友哭喊：「心疼許凱，果然前面有多甜後面就有多虐」，而許凱哭戲演技爆棚，吳佳怡也因此被感動落下眼淚。



▲許凱（左）、吳佳怡入洞房。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 吳佳怡飾演個性簡單的蘇猶憐，談起角色表示：「蘇猶憐的簡單和勇敢與自己相像，不過想向她學習柔軟，因為柔軟也是一種力量。而吳佳怡也透露，與許凱私下相處相當合得來，她表示：「因為年紀相仿，又一起過校園生活，很多啼笑皆非的事，相當有趣。」戲中吳佳怡為了復仇，武功高強打戲多，她透露：「我很喜歡吊鋼絲，武術組老師都說我太積極，一聽到要吊鋼絲整個人就神采飛揚，很好玩。」《天舞紀》每週三至五晚間8點愛奇藝台灣站熱播中。



▲許凱告白被拒。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



