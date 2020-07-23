「機智醫生」天使暖男變成北韓人　好朋友也不知情！

▲柳演錫在《機智醫生生活》飾演暖男醫生，名氣大漲。（圖／翻攝tvN）

▲▼柳演錫片中飾演北韓領導人。（圖／甲上）

韓星柳演錫近期因《機智醫生生活》人氣攀升，他將與影帝鄭雨盛合作出演電影《鋼鐵雨：深潛行動》，片中柳演錫形象180度大轉變，扮「地表最狂」北韓領導人，模樣連朋友都認不得，導演梁宇皙甚至表示，因《機智醫生》是在電影殺青後才播出，他說：「我看完才發現，原來柳演錫也有天使般的一面，讓大家都很驚訝！」柳演錫為了完美詮釋北韓領導人，不僅苦練北韓話和英語，甚至把兩邊頭髮剪短往後梳，展現有別以往的幹練造型，柳演錫自嘲「認不出自己」，連友人看完電影預告後都來問他：「你有演嗎？」柳演錫也透露，一開始看到劇本上北韓領導人旁寫著自己的名字，還以為是寫錯，笑說：「我一直想，怎麼不是郭度沅前輩來演？」讓郭度沅聽了哭笑不得。柳演錫是該片場年紀最小的演員，他表示每天最期待的，就是下戲後和鄭雨盛一起吃飯，笑說：「我都會想著今天前輩又要請我吃什麼呢？」展現不同於片中凶狠的模樣。他坦言最困擾的是講北韓話，表示：「除了地區不同會影響語言之外，甚至社會地位的不同也會反應在語調和用詞上，對我來說是很大的挑戰！」曾演出北韓特務的鄭雨盛，常常在片場擔任柳演錫和郭度沅的「北韓話小老師」，鄭雨盛更爆料說：「大家第一次讀劇本的時候，郭度沅突然講出了地球上不存在的北韓方言，我笑到不行，連本來很緊張的柳演錫也當場呆住。」《鋼鐵雨：深潛行動》7月29日與韓國同步在台上映。