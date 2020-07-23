聲援李眉蓁：她很無辜　通靈少女爆「眉抄論文」藏鏡人

國民黨高雄市長候選人李眉蓁被爆在職碩士班論文是抄來的，今（23日）稍早，李眉蓁在競選總部宣布放棄中山大學碩士學位，講到激動還一度落淚。雖然各方對李眉蓁多是批判，但電視劇《通靈少女》主角原形劉柏君卻獨排眾議，認為李眉蓁很無辜，並點出抄襲事件背後的藏鏡人！
昨日面對論文抄襲疑雲，李眉蓁在記者會上先是要外界一視同仁，直言如總統蔡英文就自己的博士論文回應，她一定也按照相同標準受檢視，後又突然脫口：「我終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源（已故高雄市議長）為什麼從17樓跳下去。」說完轉頭就走，留下在場錯愕的媒體。
對於抄襲醜聞，李眉蓁與競選團隊的危機處理被罵翻，但「通靈少女」劉柏君卻有不同看法，她在臉書發文表示：「我是覺得這件事李是蠻無辜的啦！她應該是真的不知道論文是抄襲的！」同時說明為何聲援李眉蓁，劉柏君在文末標記7字，「#助理真的很重要」並補充說：「當過助理的應該多少都心照不宣。」（編輯：楊穎軒）
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