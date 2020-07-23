疫情重創恐歇業　金士傑、卜學亮替趙自強催票救劇團

藝人卜學亮日前在臉書上PO出一張手寫海報，特別標註「如果兒童劇團」，透露自己要與金士傑聯手，替趙自強的「如果兒童劇團」催票，主要是因為疫情關係使得票房重挫，呼籲大家能支持他們20年來的心血。



▲卜學亮PO出一張手寫的海報，替「如果兒童劇團」推票。（圖／卜學亮臉書） 趙自強在2000年成立「如果兒童劇團」並擔任團長，今年因遭逢2019新型冠狀病毒（COVID-19）的影響而票房直直落，儘管疫情已經趨緩，票房仍無明顯起色，如果票房再惡化下去，劇團可能會在9月歇業。





卜學亮曝光《流浪狗之歌》、《公主救騎士》在城市舞台公演的資訊，懇請粉絲們捧場，其中《流浪狗之歌》目前還有兩場演出，於25、26日登場，而曾寶儀21日也接力在臉書上，貼出同樣的照片，文章裡還特別搭上「抽藝fun券」話題提到：「今天大家有抽到藝fun券嗎？抽到的朋友週末來看如果兒童劇團吧！」希望看到的朋友們，能一起支持「如果兒童劇團」公演。（編輯：侯家瑜）



▲曾寶儀在臉書上幫忙催票。（圖／曾寶儀臉書）