人氣女模懷孕走下坡　設計「胃癌情夫」搶600億遺產

▲劇中的角色為了遺產，都在算計別人。（圖／愛奇藝台灣站）

▲▼吳娜拉（右）跟金慧峻劇中飾演母女。（圖／KKTV、愛奇藝台灣站）

韓劇《十匙一犯》（又譯：十匙一飯）由吳娜拉、金慧峻主演，整部劇以人性「貪婪」為主軸，以黑色喜劇的形式呈現。吳娜拉劇中飾演過氣模特兒「金智慧」，因為懷孕而人生變調，所以比起育兒，更在意自己是否能過上華麗生活，因此算計別人爭奪已罹患胃癌的情夫600億遺產。該故事講述一名擁有600億資產的名畫家過世後，所有人貪圖他的遺產，大家為了爭錢紛紛算計他人；也因為劇情設定關係，主要場景幾乎都在豪宅內拍攝，吳娜拉表示：「9個主要演員在拍攝過程中一直都在一起，沒有出大門一步，很新鮮！」劇中，吳娜拉難掩對情夫畫家遺產的渴望，演技上時而大喇喇、時而可愛，她表示：「這部跟其他電視劇不同，是演員自己邊規劃動線邊拍攝，會讓觀眾看了覺得很有趣！」飾演富豪畫家的南文哲說：「這部劇很像話劇！」他戲裡前妻金正英也說此劇很有「阿嘉莎·克莉絲蒂」作家的影子，劇本非常優秀。《十匙一犯》描述有錢畫家過世後，不論前妻、情婦或是同父異母的兄弟，每一位都覬覦他的龐大財產，大家為了爭奪而展開一場爾虞我詐的鬥智大戰。該劇昨在韓播出第一集，緊湊劇情掀起討論，觀眾紛紛表示：「整桌人都在算計！非常有趣！」《十匙一犯》每周四、五中午12點在KKTV、愛奇藝台灣站、friDay影音、LINE TV播出。