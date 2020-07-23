韓瑜床戰黃少祺感到羞恥　談孫協志有新歡：不干我的事

▲韓瑜自認新戲《天之驕女》的角色非常難演。（圖 / 冠軍團隊提供）

▲韓瑜跟黃少祺的激情戲，讓她吃足苦頭。（圖 / 冠軍團隊提供）

▲韓瑜不理前夫孫協志有了新歡。（圖 / 冠軍團隊提供）

女星韓瑜近期復工開拍八點檔《天之驕女》，因停工休息宅在家胖了3、4公斤，韓瑜回歸後看到鏡頭裡的自己嚇傻，不過近期有逐漸變好的趨勢，但體重數字仍有待加強。她也坦承這次的角色非常難演，讓她第一天進組第一顆鏡頭就NG。韓瑜要演出反派，講話中帶點不屑，柔中給人帶點難堪，許多充滿情緒表情的演法，讓她感到相當痛苦，也是她從未挑戰過的角色。在劇中與黃少祺飾演夫妻，前十集的激情戲碼，讓韓瑜苦喊：「拍到骨頭快散」，但也稱讚導演馮凱真的很厲害，不會讓演員裸露太多，但在表情和動作上，都會讓觀眾看得臉紅心跳。近期有一場半夜拍攝激情戲，韓瑜和黃少祺兩人在床上滾很久，除了有撫摸大腿、咬耳朵等親密戲碼，還要詮釋出害羞的表情，韓瑜表示「滿羞恥的，是我畢生最大尺度」。滾完床隔天又去浴室拍親密戲，黃少祺抱起韓瑜放在洗手檯上開始擁吻，讓她全身都瘀青，韓瑜為了夫妻的激情戲可是吃足了苦頭。而日前孫協志與夏宇童被拍到一起遛狗，甜蜜互動，雖然兩人沒坦承公開感情，但孫協志表示會以行動支持夏宇童的舞台劇。韓瑜被問到對於前任孫協志的近況，仍秉持一貫態度，「我真的不想跟他的名字扯上關係，他認愛不干我的事，生活都分開了，他想怎樣是他的事」。現在的韓瑜每天只想宅在家，雖然感情狀態仍空白，但她心態平靜只想過「佛系生活」。