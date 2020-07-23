《屍速列車2》負面影評被下架？片商回應了　網秒揪亮點

▲車庫娛樂回應《屍速2》影評下架風波。（圖／翻攝自車庫娛樂臉書）

韓國電影《屍速列車2：感染半島》在台上映以來票房表現不俗，首日票房就以近 2,400 萬元登上全台票房冠軍，成爲網路熱門話題。而影評 YouTuber 超粒方聲稱自己的影評因為給予負評而遭到下架，對此，「車庫娛樂」在今（23）日發表聲明回應，指出是韓國電影製作公司宣告版權侵害而請求下架，跟評論內容本身無關。網友更在聲明稿中發現「一亮點」，引發熱議。「車庫娛樂」在聲明稿中表示，「超粒方稱《屍速列車2：感染半島》電影公司因版權因素下架他的影評，並發了數支影片質疑是因該影評為負面影評，才遭下架」，車庫娛樂因此遭到許多超粒方粉絲的責難，但車庫娛樂解釋，「經實際查看超粒方頻道，發現該支影片是由《屍速2》韓國電影製作公司宣告版權侵害而請求下架」。車庫娛樂強調自己僅是電影在台灣的發行公司，真正的版權方還是韓國製作公司「 N.E.W 」，所有素材包含宣傳海報、中文預告等等都須經過製作公司的審核才能發布。車庫娛樂也認為，「 YouTube 上依然有非常多影評影片，其中正面影評和負面影評都有，目前也未聽到有其他影評影片被下架，相信應該不是因為評論內容本身所致」。車庫娛樂接著更透露，超粒方在電影上映前「就與我們聯繫想先看試片」，試片後超粒方覺得電影還不錯，希望能帶友人參加首映場並在巨幕廳再看一次，「因此我們也為他與他的數名友人安排了首映席位再次觀賞，可以想見他對於電影本身娛樂性的肯定，對於前支影片被下架我們也深感遺憾」。車庫娛樂最後更向超粒方喊話，「盼超粒方能明確的還原ㄧ下事實，以避免造成大家更多不必要的誤解」。而此聲明稿一出，許多網友紛紛在底下留言回覆說，「我看到重點了，聰明的你們也看到了嗎」、「原來朋友部分也可以一起看」、「原來當影評可以主動要求試片還可以帶朋友挑影廳啊」、「提什麼『上映前就想先看試片』、『帶友人參加首映場並在巨幕廳再看一次』故意導風向」。留言區內可以看見超粒方的粉絲與支持車庫娛樂的網友再度起爭執，看來這場影評 YouTuber 和發行公司之間的風波，還不會馬上結束。（編輯：倪浩軒）