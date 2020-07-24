于美人曝「養蜂人辛勞」　鼓勵老饕用消費支持在地小農

台灣知名主持人于美人，幽默的臨場反應和知性口條獲得不少觀眾喜愛，近來她致力於公益，力挺台灣在地小農產品，成為「小農總經理」，昨（22）日于美人現身姊妹淘和姊妹團團賺直播平台，分享台灣在地農產品及其特色，還特別曝光養蜂人的手，希望大家能看見，積極為在地農產品付出的人們有多辛勞。
于美人在直播中開箱的都是，由台灣在地食材製作的農產品，像是香蔥蘇打餅、機能雞蛋、蜂蜜還有雨來菇，其中，于美人在推薦蜂蜜時，特別秀出一名養蜂人的手，只見他的食指和拇指都長滿了繭，于美人認為這樣的手，才能生產出好蜂蜜並守護台灣土地。
而她更提到，就是要懂吃的人來挑戰！因為不忍許多小農的處境，才會請大家站出來聲援他們，于美人舉例說明：「像是台灣的養蜂戶就只剩下800戶。」而這些在地農產都富含了農民的心意，而她更因為事先了解這些農產品的養殖、種植環境，在直播中聊到產下「機能蛋」的雞隻時，還幽默的說：「這個雞吃的比我還好！」
想在疫情解封後，重振台灣農業，于美人希望從消費端來改善生產端，因為只要大家能夠了解每個農產品的製作過程，體會、感恩農民們的辛勞，農民們就能從大家熱烈的支持中，獲得成就感、榮譽感，也讓他們更有動力，帶給大家好的在地農產品以及守護家園。
于美人直播影片請點此