宋智孝14年前情史曝　與學長過夜留字條：把昨晚忘了吧

以下有雷，慎入！！！

▲劇中，宋智孝（右）跟宋鍾鎬大學時的關係讓人好奇。（圖／翻攝JTBC）

▲劇中，宋智孝留下不明字條離去。（圖／翻攝Netflix）

由宋智孝、孫浩俊主演的《我們，愛過嗎？》播至第五集，單親的荷妮（嚴彩英 飾）生父身分謎底即將解開，她媽媽盧愛情（宋智孝 飾）大學時，疑似跟明星柳珍（宋鍾鎬 飾）一夜情，2人14年後重逢時，柳珍一度不敢面對荷妮，更幻想對方叫自己爸爸，故事越來越精彩。柳珍接到荷妮電話後，立即衝到她學校，看到荷妮後居然幻想對方喊自己一聲爸；他也為了解救盧愛情，到荷妮班上擔任一日講師，學生紛紛好奇大明星的初戀對象，柳珍就看著後方的盧愛情說：「她是讓我成為演員的契機，如果沒有她，我現在不會是演員。」充滿曖昧的眼神，讓荷妮深信自己的爸爸就是柳珍。柳珍詢問經紀人明快（李華龍 飾），「如果我突然有了孩子，會影響進軍好萊塢嗎？」；更在老闆面前表示要放棄出國，決定助陣愛情製作的電影，種種行為嚇到經紀人，明快就撂狠話跟荷妮說：「我拜託妳，請妳不要再聯繫阿珍了，他幫不上任何忙...妳要不要乾脆別再找妳爸爸了？」柳珍不諒解經紀人的行為，看到荷妮傳的簡訊後，回想起大學時，某場大雨中跟盧愛情在路上擁抱，隔天一早自己赤裸裸躺在床上，桌子上留著愛情的便條紙，上面寫下：「前輩我先走了，我們把昨天的事忘了吧。」而下集預告中，柳珍疑似又幻想荷妮在媒體面前公告是自己的女兒，讓好友孫浩俊不敢置信。《我們，愛過嗎？》可至Netflix收看。