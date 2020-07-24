城田優舊照牆懷念三浦春馬　鼓勵粉絲：他想看到我們微笑

日本演員三浦春馬7月18日被發現在住宅自縊，享年30歲，事發至今多數人仍不敢相信，他11年的摯友城田優今（24日）凌晨發文，細數三浦春馬的好之外，也希望粉絲別再垂頭喪氣，喊話大家要連同春馬的份一起努力。三浦春馬原定8月推出第二張單曲《Night Diver》，原以為不會發行，他公司昨公告表示收到許多粉絲請求，他們決定將春馬的作品推向全世界，盼他的靈魂能在各位心裡持續閃耀。
三浦春馬過世當天，城田優在音樂節目上表演中途失控痛哭，模樣讓人不捨；他今上傳多張與摯友的合照，寫下千字的文章，稱讚三浦春馬個性直爽、很好相處，認真對待每份工作，永遠只展現最棒的一面給大家，但春馬其實也很脆弱，容易沒有自信，儘管如此仍非常努力朝目標邁進。
城田優表示從對方身上學到不少，現在腦海最常浮現的，就是春馬每當演出結束後，那安心滿足的笑容；他很慶幸能與對方相遇，彼此互相扶持成長，也很開心看到春馬工作再累、壓力再大，仍帶來許多感動、歡笑的表演；雖然春馬離開大家，但他想做的事與彼此的約定都還沒完成，城田優今起決定繼承春馬的意志，幫助朋友未完成的夢想。
他感謝春馬的粉絲，有他們的愛與支持，好友才能挺過一切、得到救贖，但城田優現在不希望大家持續陷入痛苦，要各位別再垂頭喪氣，這樣春馬看到也不會開心，盼粉絲努力轉換心情向前進，也盡量避免一人獨處、去做會讓自己開心的事，因為大家的笑容，才是春馬最想看到的，若真的很難過，就想想春馬過去留下的作品，即使分隔兩地，也能連同春馬的份努力走下去。
三浦春馬原定8月26日推出第二張單曲《Night Diver》，但突如其來的死訊，發行與否有了變數，他公司昨就表示，因收到大批粉絲的要求，決定如期發行，「希望透過三浦春馬的作品，能讓他的靈魂在各位的心裡持續閃耀」，而他此張專輯的收益，將捐給春馬生前參與的公益組織，幫助國外的兒童醫院。三浦春馬的《Night Diver》今已在KKBOX、Apple Music等平台上架。
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