獨／《我的婆婆》夯到變「陸劇」　將步上《與惡》後塵？

▲《我的婆婆》在盜版網站上變陸劇。（圖 / 翻攝小鴨影音）

▲《我的婆婆》製作人陳慧玲（右二）對於盜版表示無奈。（圖 / 公視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視率節節高升。（圖／公視提供）

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》由鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉等人主演，從開播已來話題討論不斷，收視率節節高升，最近有粉絲發現，《我的婆婆》出現在大陸的盜版網站上，除了字幕是簡體字之外，連地區也被改為「大陸」，類型則變成「大陸劇」，對此製作人陳慧玲苦笑回應：「慶幸是跟播，沒有超前我們。」盜版網站令片商頭疼，卻也從未停止過，加上又在大陸地區想制止更是難上加難，製作人陳慧玲聞言《我的婆婆》在大陸盜版網站「小鴨影音」被改成「大陸劇」，她表示，很早就發現有盜版，但她實在也不知道該怎麼辦，「在大陸幾十個平台都有盜版《我的婆婆》，但大陸這麼大我不知道該怎麼處理。」不過，陳慧玲也透露，大陸目前有平台來詢問版權，「我們目前也正在討論說，該怎麼配音，配成華語。」而陳慧玲發現有盜版的當下，第一個想法是「慶幸是跟播！」過去《我們與惡的距離》太夯大結局被盜版網站提早流出，這次《我的婆婆》會不會受到同樣傷害？陳慧玲表示，「所有後製都在台灣做，應該是不會流出去」。台劇被盜版見怪不怪，但《我的婆婆》劇中語言是台語，加上演員們多在台灣發展，此次紅到被大陸關注，上架影音平台，甚至被改成「陸劇」，更能突顯連大陸戲迷都被部戲的魅力吸引。《我的婆婆》版權所屬的公視，得知有盜版後，也回應《NOWnews今日新聞》，「有關《我的婆婆怎麼那麼可愛》被不肖業者盜版，公視回應本劇屬於台灣原創戲劇，且已透過法律途徑處理，要求下架；同時呼籲網友尊重版權，請勿收看盜版。」