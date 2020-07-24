才女摔傷止步演藝圈　梭哈存款只為圓夢

「音樂才女」林逸欣今（24）日在台北舉辦「想都沒想過」音樂會暨EP發片記者會，睽違4年發片的她，坦言心情緊張，前幾天還因此失眠，且居然又發現喉嚨不舒服，讓她趕快去看醫生，就怕活動因為她生病而取消。
林逸欣提到過往發片的經歷通常都會生病，因此這次的發片讓她精神更加緊繃，還發現喉嚨有點痛，「我去看醫生，醫生說我喉嚨破皮，可能是睡眠不足的關係，免疫力下降造成，要我多吃青菜水果。」由於碰上疫情關係，所以EP發行的時間從3、4月延到7月，而這一次為了發片，她也透露梭哈了戶頭存款，預計投入超過百萬發行EP。
不過林逸欣表示，過去有一段時間她曾萌發放棄音樂的念頭，先前因為要拍戲的關係，沒辦法好好靜下來配唱，直到三年前她拍攝戲劇時發生意外摔傷了骨盆，「有一種我在幹嘛的感覺，沒想到會發生這樣的事情，我當時在想，如果從此沒辦法彈奏樂器，我會不原諒自己，所以我開始放慢腳步，找尋自己想要什麼。」她也坦言，自己被低落的情緒困住一陣子，後來才慢慢重燃做音樂的熱情。
林逸欣現在與圈外男友Tony穩定交往5年，談到今天晚上的音樂會，她笑說男友也會參加，而感情穩定的她，被問到晚上男友會不會來個驚喜求婚？她笑回：「他知道我很看重這次的工作，應該不會在這時候模糊焦點。」隨後還秀出配偶欄，證明尚未與男友進階到新的人生階段。
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