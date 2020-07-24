IU空中「飆淚噴鼻涕」還是超美　當起滿月社長召喚P.O！

▲▼呂珍九（上圖右）跟IU拍攝《德魯納酒店》受到歡迎，暌違10個月節目中再合體。（圖／翻攝tvN、friDay影音）

▲IU首次挑戰飛行傘，尖叫飆淚的真實模樣曝光。（圖／翻攝friDay影音）

▲P.O（右）下週驚喜登場。（圖／翻攝friDay影音）

由成東鎰、金希沅、呂珍九搭檔主持的實境節目《帶輪子的家》，昨（23日）請到重量級嘉賓IU登場，四人一起挑戰玩飛行傘，初次嘗試的IU頻頻尖叫，女神「飆淚噴鼻涕」的真實一面全曝光。她去年與呂珍九合作拍《德魯納酒店》深受廣大觀眾喜愛，一集合體還不夠，下集還請到劇中「櫃檯員」P.O作客，《德魯納》主演大團圓，驚喜連連令粉絲期待。IU作為該節目第五位嘉賓，一登場就送上父母準備的有機蔬菜及咖啡，讓熱愛咖啡的成東鎰表示「很想當妳的家人」，結果呂珍九接話回應「我會努力看看」表示會學好泡咖啡，一番話遭眾人誤解，笑他要跟IU結婚。呂珍九也因為去年跟IU拍攝《德魯納酒店》相處6個月關係，知道IU不喝咖啡，舉動獲全場稱讚很貼心。他們一行人準備挑戰飛行傘，除了成東鎰，其他三人都是第一次嘗試，IU頻頻表示緊張，準備起飛時還跟教練哭喊腳軟跑不動，教練開玩笑回「那我會提著妳走」，呂珍九一旁補嗆說：「教練，我有用過手臂把她抱起來過，很容易提起來。」IU克服障礙順利起飛，但她空中不斷慘叫喊媽媽，甚至還飆淚噴鼻涕說：「我從沒想過我人生會有這一天。」但模樣依舊美麗；另一位害怕飛行傘的金希沅，透露空中一直流淚，自認非常丟臉，雖然該運動很有趣，但發誓「死也不會再玩第二次」。他們挑戰完飛行傘後，出發買烤肉食材，呂珍九自願開車，反被成東鎰虧是因為IU在才想有所表現，金希沅則說為了讓呂有面子，破例當他小弟一天，儘管吩咐自己做事，嚇到呂珍九說：「我這樣負擔好大，現在比玩飛行傘還要緊張了。」成東鎰不放棄捉弄機會，說跟金希沅很像介入他跟IU的電燈泡，十分搞笑。IU跟呂珍九去年首度合作拍攝韓劇《德魯納酒店》認識成好友，2人劇中飾演飯店「滿月社長」與「具經理」，故事與互動深受網友喜愛，下集預告中，IU請到劇中下屬「櫃檯接待員」P.O作客，他一出場就大喊「社長」，讓《德魯納》鐵粉非常期待。《帶輪子的家》可至friDay影音收看。