Energy牛奶曝當年解散原因　自爆跳舞傷身「腦部纖維化」

▲牛奶擔任捷運盃街舞顧問。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲牛奶透露Energy合體有困難。（圖／寬寬整合行銷提供）

曾是超夯男團Energy的團長牛奶（葉乃文）自退團後，從事幕後工作多年，他近來受邀擔任捷運盃街舞比賽顧問，而他今（25）日出席在台北舉辦的捷運盃活動，對於再次站到幕前，牛奶坦言很緊張，已經有10幾年沒面對媒體，也難得透露當年退團的心境。算一算，Energy解散了11年，說起當年解散的原因，牛奶表示，團員一經歷太多事情，他離開的時候一定有不愉快，回憶起當年與團員們相處的點滴，他感慨萬分的說：「那時候真的是一段美好的回憶，有些時候碰到事情愛面子所以有衝突，但仔細想想也沒什麼事，午夜夢迴也有想過，如果再一次，可處理得更好。」對於半路退出團體，牛奶笑說團員沒有因此不開心，更強調：「大家都有不同的狀況，但是向心力還是在。」至於未來有沒有可能看到Energy合體，牛奶提到Energy其實有一個群組，不過他私下沒怎麼跟團員聯絡，所以雖然不斷聽到粉絲們希望合體的聲音，但合體並不在他的計畫之內，外加上各自的時間分配，要合體可以說是難上加難。而牛奶以前在團內擔任舞蹈擔當，現在的他已經40歲，他透露會看過去的影片找回憶，但可惜的是狀態早就不比當年，且過去因為跳舞，讓他留下不少後遺症，包括脖子的骨頭突出，腰部脊椎刺到神經就會麻，前陣子還檢查出腦部斷層中有纖維化的白點。