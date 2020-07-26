渣男身亡！神祕手機挖出「海量裸照」　受害者不計其數

韓劇《優雅的朋友們》自開播以來一直圍繞在殺人案及找尋真兇，最新一集中，不斷利用仙人跳騙錢的渣男江山（李泰煥 飾）慘死，原以為是被靜海（宋玧妸 飾）殺害，未料真正殺人犯另有其人，同時發現凶手與江山關係密切，2人手上握有多張陷害別人的床照、裸照，令觀眾震驚。
以下有雷，慎入！！！
江山上一集慘死浴室，警方調查最新進展判定他是遭鈍器擊中頭部致死，結果靜海突然自首，表示因遭對方裸照威脅，才會到他家談判，想付錢了結，結果江山要強暴自己，她才隨手抓了獎杯攻擊對方頭部，但靜海否認殺人動機，覺得自己是正當防衛。
警察聽完靜海的陳述後，仍覺得事情不單純，因為江山存有裸照的手機，以及獎杯凶器全下落不明；結果靜海的老公宮哲（劉俊相 飾）收到匿名影片，內容為江山要強暴靜海的犯罪現場，但內容不像靜海所說的，被獎杯攻擊致死，而是靜海成功掙脫後逃離，江山沒有被攻擊，所以真兇另有其人。
靜海被釋放後，表示「精神錯亂」才會自首，警方推斷凶手應是她的熟人；而她老公的摯友亨宇（金盛吳 飾）想起曾被江山用一樣手法騙光財產，下一幕畫面就跳到真兇電腦裡，存有滿滿亨宇被陷害的床照，案件十分懸疑。《優雅的朋友們》每週六、日可至愛奇藝台灣站收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110