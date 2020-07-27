31億頭獎有望抱回家？「1星座」偏財運超差　不宜亂下注

威力彩已連槓 47 期，下期頭獎累積金額上看 31 億元，今（ 27 ）日開獎若 1 注獨得，將創下歷史新高紀錄，民眾紛紛躍躍欲試，不少人甚至與親朋好友合資購買彩券「包牌」，期盼自己能成為億萬富翁。星座專家《奧斯塔羅》就公開了本周運勢最強與最差星座，其中，「摩羯座」正、偏財運皆不佳，不宜衝動花錢、輕易下注。

▲威力彩已連 47 摃，下期獎金上看 31 億元，創下史上新高紀錄。（圖／記者顏真真攝）

《奧斯塔羅》分析指出，本周最旺星座為「牡羊座」、「巨蟹座」與「處女座」，處女座事業運很旺，過去付出的努力本周將有望獲得回報，他們也會更願意投入目前的工作中，業務性質的朋友，堅持不氣餒，本周有機會拿到不錯的成績；巨蟹座愛情運勢將飆高，與愛人在感情中的互動會增加，使感情大大升溫，雙方也因此更願意對這段關係努力！單身者本周可多留意朋友間的介紹，將有機會遇見不錯的對象。至於處女座則是「金錢運」超旺！財運良好，會有些意外之財進帳，但要小心，切勿太過招搖，例如：中樂透要低調點，免得朋友同事知道硬拗請客，或許就賠本囉！而「天蠍座」、「獅子座」與「摩羯座」本周運勢較弱，要特別注意！本周天蠍座在工作上將顯得太過自信，且努力不足，導致自己奮鬥的心開始停滯下來，本周也要多注意與同事間的相處，恐有失和或爭執狀況；獅子座在愛情方面也要注意，與戀人在愛情裡的步調本周顯得不太一致，溝通時也會出現許多問題，始終難以搭上線，間接導致爭執出現，讓雙方對感情都很不滿。值得一提的是，摩羯座在本周的「金錢運」特別不理想，正財運與偏財運都不是很優，需多注意一些情緒上造成的花費，避免衝動購物，同時也不宜花大錢投注或下賭。（編輯：許苡晴）